В Украине 5 областей и Киев близки к зеленой зоне, – Минздрав

Министерство здравоохранения 26 мая снова обновило разделение Украины на карантинные зоны. Согласно новому зонированию, Винницкая, Закарпатская, Николаевская, Одесская и Полтавская области, а также Киев могут стать "зелеными".

Эпидемиологическое зонирование от Минздрава

Винницкая область, по данным Минздрава, соответствует зеленой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования уже 3 дня. Однако 50,8% от эпидемиологического порога пока превышают норму.

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В Одесской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,9%. Также по этому показателю зеленой зоне соответствует Винницкая область – 4,4%.

Еще четыре региона соответствуют этой зоне по проценту от эпидемического порога – Киев (34,4%), Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

Все остальные регионы Украины находятся в желтой зоне.

Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 26 мая коронавирусом в нашем государстве заразились 2 189 858 человек. Из них 1 990 051 больной выздоровел, а 49 893 – умерли.

За сутки 25 мая COVID-19 диагностировали у 3395 человек, кроме того, 208 больных, к сожалению, умерли.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (385), а меньше всего – в Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской областях (по 54).

. Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.