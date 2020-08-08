С 1 августа вУкраине больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых клиентов. Связано это с новыми правилами поставки газа и завершением режима наложения специальных обязанностей (ПСО).

В Украине больше нет единой цены на газ

Об этом пишет пресс-служба Нафтогаза. Как подчеркнули в компании, теперь каждый поставщик сам будет определять, по какой цене продавать газ своим клиентам.

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В то же время бытовые потребители (физические лица) получили возможность свободно выбирать поставщика по уровню сервиса и тарифным планам.

С 1 августа больше нет единых цен на газ для оптовых или бытовых клиентов. Каждый поставщик газа самостоятельно регулирует цену на газ для клиентов – учитывая стоимость ресурса и конкуренцию с другими поставщиками,

– отметил директор Нафтогаза Максим Рабинович.

Что изменилось

Отныне бытовые потребители Нафтогаза могут выбирать газовые тарифные планы.

Сейчас доступны следующие тарифы:

"Месячный" – цену газа обнародуют в начале каждого месяца поставки. В августе она составляет 3,24 гривны за кубический метр (с НДС, но без стоимости доставки).

"Годовой" – его можно будет выбрать в середине августа. Здесь фиксированная цена – на уровне 4,73 гривны за кубический метр (с НДС, но без стоимости доставки).

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