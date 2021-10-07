Мошенническую схему организовали украинцы и иностранцы. Они создали вроде бы торговую платформу для купли-продажи различных активов.

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Обманутые клиенты видели рост прибылей в сотни раз

Злоумышленники имитировали проведение операций, обманутые клиенты видели рост своих прибылей в сотни раз. Звонили мошенники инвесторам, представлялись агентами и предлагали внести дополнительные средства за оказание комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли. После получения средств, аккаунты пострадавших блокировали.

Средства впоследствии легализовали

Деньги переводили на счета подконтрольных фирм в разных странах. Впоследствии

легализовали средства, запуская бизнес-проекты, покупая недвижимость и криптовалюту.

Обязательным условием трудоустройства было знание иностранного языка

Работали колл-центры в Киеве и в Харькове, сотрудниками были около 40 человек. Всех работников тщательно подбирали, обязательное условие – владение иностранным языком. Жертвами мошенничества стали преимущественно граждане США, их обманули на 7,5 миллиона долларов.

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В рамках расследования провели 23 обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской области. Изъяли компьютерную технику, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и денежные средства.

Смотрите фото обысков / Фото офиса генпрокурора:

Обратите внимание! В Виннице тоже недавно закрыли мошеннический колл-центр. Злоумышленники выманили у украинцев не менее 6 миллионов гривен ежемесячно. В таком режиме злоумышленники работали 4 месяца.