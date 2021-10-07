В Украине действовала международная мошенническая схема: убытки достигли 7,5 миллионов долларов
Источник:Офис генпрокурора
В Украине остановили деятельность преступной организации международного масштаба. Злоумышленники наладили работу сразу 2 мошеннических колл-центров. Помогали украинским правоохранителям поймать любителей незаконной наживы коллеги из ФБР.
Мошенническую схему организовали украинцы и иностранцы. Они создали вроде бы торговую платформу для купли-продажи различных активов.
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Обманутые клиенты видели рост прибылей в сотни раз
Злоумышленники имитировали проведение операций, обманутые клиенты видели рост своих прибылей в сотни раз. Звонили мошенники инвесторам, представлялись агентами и предлагали внести дополнительные средства за оказание комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли. После получения средств, аккаунты пострадавших блокировали.
Средства впоследствии легализовали
Деньги переводили на счета подконтрольных фирм в разных странах. Впоследствии
легализовали средства, запуская бизнес-проекты, покупая недвижимость и криптовалюту.
Обязательным условием трудоустройства было знание иностранного языка
Работали колл-центры в Киеве и в Харькове, сотрудниками были около 40 человек. Всех работников тщательно подбирали, обязательное условие – владение иностранным языком. Жертвами мошенничества стали преимущественно граждане США, их обманули на 7,5 миллиона долларов.
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В рамках расследования провели 23 обыски на территории Киева, Киевской и Харьковской области. Изъяли компьютерную технику, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и денежные средства.
Смотрите фото обысков / Фото офиса генпрокурора: