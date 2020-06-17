Украине необходима стратегия развития химического рынка, усиление контроля за импортом "серой" химической продукции и расширение доступа к финансированию для всех субъектов хозяйственной деятельности, что позволит вывести украинский химпром и агросектор на новый уровень.

Об этом заявил генеральный директор и управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, Александр Горбуненко в интервью "РБК-Украина".

"В Украине должна появиться стратегия развития химического рынка. Необходим более жесткий контроль в отношении серого импорта. И самое главное – это вопрос ликвидности. На внешнем рынке работают 10 – 15 международных компаний, у которых нет проблем со своевременной оплатой по контрактам. К сожалению, в Украине у аграриев иногда нет широкого доступа к финансированию, они всегда живут сегодняшним днем, очень зависимы от конъюнктуры рынка зерновых и бесперебойной работы всей логистической цепочки от элеваторов, "Укрзализныци" и портов. Поэтому украинский рынок привлекателен для 20 – 30% продукции, которую мы выпускаем на ОПЗ. В целом это экспортно ориентированное предприятие, долгосрочная судьба которого зависит от стабильных поставок природного газа ", – заявил Горбуненко.

Горбуненко добавил, что экспортный рынок в сравнении с внутренним более привлекателен для поставок продукции ОПЗ в силу логистики.

"Если отвлечься от экспортно ориентированных терминала и морского порта, в логистическую зону ОПЗ попадает вся юго-западная часть Украины. Здесь компактно расположены аграрные предприятия – потенциальные потребители наших удобрений. Это Херсонская, Николаевская и Одесская области. С учетом их потребностей, на внутренний рынок "Агро Газ Трейдинг" может поставлять до 20 – 30% своей продукции, а 70 – 80% продавать на экспорт. Сейчас эта пропорция выглядит как менее 10% Украина и более 90% мир, потому что для нас существуют ограничения в части организации ж/д и авто-логистики для вывоза продукции. Эти вопросы касаются своевременной подачи качественных вагонов, резких изменений в направлениях автоперевозок из-за нестабильных грузопотоков и т. д. Мы не продаем удобрения на внутренний рынок просто потому, что это сложнее, чем загрузить судно грузоподъемностью 60 тысяч тонн за несколько дней и отправить его в любую точку мира ", – отметил Горбуненко.

Отметим, ОПЗ входит в список объектов большой приватизации. Фонд госимущества планирует возобновление большой приватизации после стабилизации ситуации на финансовых рынках.