Украина могут разрешить экспорт медицинских масок: Зеленский говорит, что их хватает
В больницах и аптеках масок хватает. По мнению президента Владимира Зеленского, поскольку средств защиты в Украине достаточно, поэтому вопрос их экспорта может быть актуальным.
Кабмин сможет разрешить квотный экспорт в скором времени
Ситуацию со средствами защиты президент обсудил на встрече с представителями бизнеса в Черновицкой области, сообщает "РБК-Украина".
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По поводу больниц, принимающих больных COVID-19, – у нас там все нормально. По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию. Может уже пришло время,
– сказал президент.
Что говорят в Минздраве
Аналогичного мнения придерживается и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он допустил, что Кабмин сможет позволить квотную продажу масок за границу уже вскоре.
Мы сейчас как раз и собираем потребность по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство,
– отметил Ляшко.
Что известно о скандале с экспортом масок?
САП открыла уголовное производство из-за того, что правительство Алексея Гончарука якобы проигнорировало просьбу СНБО запретить экспорт масок. Дело расследуют как служебную халатность членов Кабмина.
В марте испанское телевидение показало сюжет о ввозе в страну средств индивидуальной защиты, в том числе из Украины. Маски, по словам тогдашнего главы Гостаможни Максима Нефедова, ввезли туда еще до запрета правительства. В то время в Украине была нехватка средств защиты.