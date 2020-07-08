В больницах и аптеках масок хватает. По мнению президента Владимира Зеленского, поскольку средств защиты в Украине достаточно, поэтому вопрос их экспорта может быть актуальным.

Кабмин сможет разрешить квотный экспорт в скором времени

Ситуацию со средствами защиты президент обсудил на встрече с представителями бизнеса в Черновицкой области, сообщает "РБК-Украина".

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По поводу больниц, принимающих больных COVID-19, – у нас там все нормально. По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию. Может уже пришло время,

– сказал президент.

Что говорят в Минздраве

Аналогичного мнения придерживается и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он допустил, что Кабмин сможет позволить квотную продажу масок за границу уже вскоре.

Мы сейчас как раз и собираем потребность по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство,

– отметил Ляшко.

Обратите внимание! В марте правительство ограничило экспорт средств защиты до 1 июня. 27 мая этот запрет продлили до 1 июля, однако разрешили продажу за границу защитных костюмов.