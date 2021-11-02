В Украине еще 3 области могут перейти в красную зону карантина

В Украине количество больных коронавирусом стремительно растет. Учитывая это, в красную зону карантинных ограничений могут войти еще 3 области.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга. По его словам, говорится о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

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Ганиченко отметил, что такое развитие событий вполне реально уже к концу этой недели.

В то же время, если Черкасская область не возьмет под контроль ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, то уже с 8 ноября этот регион также может войти в красную зону.

В Украине в течение 1 ноября подтвердили 19 455 случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 1263 ребенка и 339 медработников.

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Карантинные зоны в Украине: коротко

В Украине из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в красной зоне на 2 ноября находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В оранжевой – 8 областей. В частности, это Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Киев.

В то же время, только 2 области находятся в желтой зоне карантина – Кировоградская и Закарпатская.

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала