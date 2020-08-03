Администрация морпортов Украины объявила конкурс для поиска подрядчика на поднятие затонувшего танкера Delfi. Заявки будут принимать до 5 августа.

Предыдущие попытки найти подрядчика, которого должен был нанять судовладелец, были неудачными. Главная причина – недостаточная материально-техническая база, сообщает в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Важно: Какой ущерб нанес государству затонувший танкер Delfi: сумма

31 июля Администрация морских портов анонсировала прозрачную закупку услуг по подъему и отводу танкера "Delfi". Среди требований к подрядчикам – документально подтвержденный опыт выполнения подобных операций и соответствующее оборудование. Также участники обязательно должны предоставить план выполнения работ.

По словам исполняющего обязанности главы АМПУ Александра Голодницкого, танкер может пролежать в море до конца туристического сезона. Для переговоров с участниками тендера и выбора победителя нужно 20 дней, еще 10 надо для обжалования решения и заключения договора между АМПУ и компанией-победителем.

Сколько будет стоить подъем и отвод танкера?

Как подсчитали специалисты, работы по ликвидации будут стоить примерно 24,6 миллиона гривен.

Что известно о затонувшем танкере в Одессе? Из-за шторма судно перевернулось и осело на пляже "Дельфин" в Одессе в ноябре 2019 года. Владелец танкера до апреля 2020 года имел право забрать его, однако не сделал этого. 21 июня произошла утечка топлива с танкера, и вода на пляже загрязнился, поэтому 26 июня пляж "Дельфин" закрыли.

Затонувший танкер "Delfi" уже нанес Украине ущерб в размере свыше 20 тысяч долларов из-за утечки нефтепродуктов. Поскольку судно до сих пор не забрали, нефть может вытекать до сих пор, поэтому сумма убытков еще не окончательная.

История затонувшего танкера "Delfi":