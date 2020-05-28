В Украине планируют ввести программу по помощи безработным Mini Jobs: что это такое

Со временем в системе социального обеспечения мы увидим нагрузки безработных и тех, кто будет параллельно и в системе занятости, и в системе социальной помощи. В частности, такое предлагает немецкий опыт – он называется Mini Jobs.

Подробнее о Mini Jobs

Эта программа была введена во время кризиса в Германии. И она дала возможность временных заработков. Об этом рассказала Министерка социальной политики Марина Лазебная в комментарии изданию LB.ua .

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По ее словам, Mini Jobs предусматривала заработную плату в 450 евро . В то же время занятость является временной и гибкой, с минимальным сроком трудовых договоров.

"И мне это нравится. Надо делать такие либеральные шаги на рынке труда – дать этим людям подделать. Но, конечно, 450 евро зарплаты мы предложить не можем", – отметила Лазебная.

Чиновница добавила, что Минсоцполитики должна разрабатывать Mini Jobs вместе с региональной властью. И касаться это помощь прежде всего будет тех людей, которые будут в системе помощи малообеспеченным семьям.

"Чтобы быстрее помочь людям трудоустроиться", – добавила Лазебная.

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Какова сегодня ситуация с безработицей в Украине

По состоянию на 26 мая более 500 тысяч граждан Украины не имеют работы. Из них почти 20 тысяч зафиксировано за предыдущую неделю.

В середине мая премьер Денис Шмыгаль анонсировал создание большого количества "простых" рабочих мест, чтобы обеспечить доход тем, кто потеряет его за кризиса.

" Они – очень простые и в то же время дадут возможность человеку месяц – два – три продержаться в условиях имеющихся ограничений. То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшим заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест", – отметил глава Кабмина.

Он добавил, что за эту работу будут платить немного, но достаточно, чтобы переждать кризис. Предварительно, сумма колеблется от 6 до 8 тысяч гривен.

Что еще сделало правительство, чтобы помочь безработным

Выделило 6 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавируса на помощь с выплатами людям, которые потеряли работу.

Установило помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.

Создало все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", и кроме этого, дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги". Это предполагает, что предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.