Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В Украине планируют ввести программу по помощи безработным Mini Jobs: что это такое

- Читати новину українською
Как украинская власть планирует помочь безработным
Как украинская власть планирует помочь безработным / Big Think

Со временем в системе социального обеспечения мы увидим нагрузки безработных и тех, кто будет параллельно и в системе занятости, и в системе социальной помощи. В частности, такое предлагает немецкий опыт – он называется Mini Jobs.

Подробнее о Mini Jobs

Эта программа была введена во время кризиса в Германии. И она дала возможность временных заработков. Об этом рассказала Министерка социальной политики Марина Лазебная в комментарии изданию LB.ua.

Обратите внимание Пенсионерам в возрасте от 75 лет ежемесячно планируют платить надбавки: сумма

По ее словам, Mini Jobs предусматривала заработную плату в 450 евро . В то же время занятость является временной и гибкой, с минимальным сроком трудовых договоров.

"И мне это нравится. Надо делать такие либеральные шаги на рынке труда – дать этим людям подделать. Но, конечно, 450 евро зарплаты мы предложить не можем", – отметила Лазебная.

Чиновница добавила, что Минсоцполитики должна разрабатывать Mini Jobs вместе с региональной властью. И касаться это помощь прежде всего будет тех людей, которые будут в системе помощи малообеспеченным семьям.

"Чтобы быстрее помочь людям трудоустроиться", – добавила Лазебная.

Интересно На сколько вырастет уровень бедности в Украине: прогноз Минсоцполитики

Какова сегодня ситуация с безработицей в Украине

По состоянию на 26 мая более 500 тысяч граждан Украины не имеют работы. Из них почти 20 тысяч зафиксировано за предыдущую неделю.

В середине мая премьер Денис Шмыгаль анонсировал создание большого количества "простых" рабочих мест, чтобы обеспечить доход тем, кто потеряет его за кризиса. 

"Они – очень простые и в то же время дадут возможность человеку месяц – два – три продержаться в условиях имеющихся ограничений. То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшим заработной платой, но продержаться. И это будет очень большое количество рабочих мест", – отметил глава Кабмина. 

Он добавил, что за эту работу будут платить немного, но достаточно, чтобы переждать кризис. Предварительно, сумма колеблется от 6 до 8 тысяч гривен.

Что еще сделало правительство, чтобы помочь безработным 

  • Выделило 6 миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавируса на помощь с выплатами людям, которые потеряли работу.
  • Установило помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты.
  • Создало все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", и кроме этого, дополнительно финализируется другая программа – "Новые деньги". Это предполагает, что предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

Обратите внимание! Украинцы могут получить статус безработного и оформить выплаты помощи по безработице онлайн. Заявление о предоставлении статуса безработного можно подать по электронной почте и портал "Дия".

Минимальный размер пособия по безработице на период карантина составляет 1000 гривен в месяц, а максимальный – 8 408 гривен.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Деньги Марина Лазебна Министерство социальной политики Безработица
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Торги арестованным имуществом: как дешево купить не только собаку, но и квартиру или самолет
сегодня , 07:02 Торги арестованным имуществом: как дешево купить не только собаку, но и квартиру или самолет
Ірина Поліщук
Накопительные пенсии в Украине станут обязательными: преимущества и недостатки
сегодня , 06:35 Накопительные пенсии в Украине станут обязательными: преимущества и недостатки
Юлія Поскробок
Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям
26 мая , 20:16 Формула успеха: аграрии берегут воду – вода помогает аграриям