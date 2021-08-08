В Украине стартовал сезон дешевых овощей: во сколько обойдется "борщевой набор"

В конце июля стоимость так называемого борщевого набора в Украине существенно снизилась. Почему так происходит и сколько денег нужно, чтобы приготовить блюдо – читайте далее.

За килограмм розовых помидоров, например, придется заплатить 15 гривен, а за красных – 13. Покупатели удешевление почувствовали, поэтому надеются, что и осенью такие цены сохранятся.

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Подешевела, кстати, и картошка. Однако, по словам продавцов, к сентябрю цена на нее может вырасти. Цены на лук, как и на морковь, пока держатся на одном уровне.

Специалисты подтвердили, что в июле "борщевой набор" обходился дешевле, чем еще весной. Средняя стоимость на 5 человек достигала около 70 гривен, а по состоянию на 1 августа – и вообще 66,74.

Почему в Украине дешевеют овощи

"Мы закрыли прошлый маркетинговый год по овощам и начинаем новый. В начале нового года эти овощи, как правило, дешевеют", – пояснил профессор Дмитрий Шиян.

Это так называемый борщевой цикл. Он имеет четкую сезонность – 12 месяцев. То есть пик его приходится на апрель – май. А минимум – на осень,

– добавил он

Как менялись цены на борщевой набор

Хотя в 2021 году кастрюля борща и стала на 8 – 10% дороже, чем в прошлом году, но все равно не самая дорогая за последние 5 лет. Больше всего платили за такой набор в начале 2019 года. Тогда его стоимость превышала 80 гривен. В этом году в мае, на который пришелся пик соответствующего цикла, говорилось лишь о 77 гривнах.



Динамика цен на "борщевой набор в Украине" / Диаграмма с сайта "Минфин"

Цена на мясо не изменится

Самой дорогой составляющей борща остается мясо – не стоит ждать его удешевления ни сейчас, ни осенью, убеждены эксперты и предприниматели. Самым дорогим является борщ со свининой. Ведь килограмм ребер стоит примерно 100 гривен. В то же время на овощи в кастрюле борща приходится всего 22 гривны.

Впрочем, у продавца овощей Николая из Харькова есть своя хитрость, как немного сэкономить. В его семье готовят постный борщ с рыбой. Для этого блюда подойдут обычные консервированные бычки в томате.