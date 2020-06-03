Кабинет министров Украины намерен улучшить программу социальной поддержки населения, создав целевую программу Гарантированного минимального дохода.

Известно, что в новую схему объединят действующие социальные выплаты, в частности помощь по безработице. Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Пока неизвестно точной суммы гарантированного минимального дохода, однако он будет больше по сравнению с действующими минимальными выплатами пенсионерам и безработным.

В то же время Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности. Это даст гарантии, что деньги получают те, кто в них нуждается.

Что такое Гарантированный минимальный доход

Это определенная форма соцобеспечения, которая предусматривает, что каждый гражданин страны должен иметь гарантированный безусловный минимум денежного обеспечения. Его выплачивают органы местного самоуправления, или же государство.

Откуда государство берет деньги? Эти средства компенсируются от любого дохода, полученного где-либо. В этой формы обеспечения, как и любой другой, есть ряд преимуществ и недостатков.

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Преимущества

Финансовая прозрачность и простота обслуживания.

Хорошая финансовая страховка для людей, которые хотят начать собственное дело, но боятся потерять все.

Недостатки

Ликвидация стимула работать.

Является инструментом перераспределения содержания граждан из работодателей на государство и может стать фактором существенного уменьшения заработной платы у работающего населения.

Будет пособствовать дальнейшему расслоению общества.



Гарантированный минимальный доход должен улучшить соцподдержку населения / Фото Unsplash

Успешный опыт Финляндии

В 2016 году Финляндия начала пилотный проект гарантированных выплат гражданам. Люди получали от 550 до 800 евро в месяц. Впоследствии агентство по государственному социальному страхованию Финляндии Kela ввело базовую выплату в размере 560 евро.

В проекте приняли участие 2000 безработных, избранных в случайном порядке. В рамках эксперимента они будут получать вместо пособия по безработице базовую выплату, которая больше всего на 36 евро, однако дает возможность устраиваться на работу, даже по краткосрочным контрактам, без потерь для работника.