В Украине появятся камеры, которые будут фиксировать нарушителей карантина: когда и где

В ноябре в 2 крупнейших городах Украины в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся они в Киеве и Харькове или Днепре.

Такое заявление о способе контроля за соблюдением карантинных ограничений в комментарии изданию сделал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

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Нарушение карантина будут фиксировать на камеры

По словам Кузина, речь идет о проведении пилотного исследования, которое инициировала Всемирная организация здравоохранения и поддержало Министерство здравоохранения Украины.

Благодаря установке видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм,

– пояснил главный санврач.

Алгоритм работы камер

В автоматическом режиме будет считываться количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции.

Уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер,

– добавил Кузин.

Он сообщил, что пилот хотят сделать в 2 больших городах – Киеве и Харькове или Днепре. Запуск планируют не ранее чем 1 ноября 2021. Первые результаты будут через 2 недели.

Главный санврач отметил, что при использовании такой системы не будут проводить какой-либо идентификации, сохранения персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки.

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или тип несоблюдения противоэпидемиологических требований", – подчеркнул Кузин.

Будут ли наказывать выявленных таким образом нарушителей

Главный санитарный врач уточнил, что это – пилотный проект по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований, поэтому по его результатам людей не будут наказывать.

Напомним, в законодательстве предусмотрено наказание за нарушение карантина, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении.