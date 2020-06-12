В Украине появятся копы и пограничники на вертолетах: видео зрелищных учений
В Кременчуге начали тренировать специальных пилотов для полиции, спасателей и пограничных отрядов. В летном колледже первую шестерку вертолетчиков выпустят уже летом. Практику они приобретают в небе над Харьковом.
В Украине впервые выпускают вертолетчиков специально для подразделений МВД. До этого пилотов учили на базе военных вузов по другим программам. Подробнее – читайте в материале 24 канала.
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В общем, выпускников учений ждут в рядах:
- полиции,
- спасателей,
- Нацгвардии,
- пограничного отряда.
В чем плюс работы "с неба"
Так как в Украине задумали создать вертолетную службу, к работе чаще будут привлекать копов именно на вертолетах.
По словам начальника Харьковского аэроклуба Сергея Филатова, вертолеты – удобная техника для наблюдения из-за того, что они могут лететь как со скоростью пешехода, так и со скоростью авто.
"Летчики, которые уже подготовлены, выполняют полеты на охрану государственной границы", – пояснил пограничник и пилот Александр Шпак.
Обучение на вертолетах / Скриншоты
Как это происходит
В небо пилоты поднимаются из Харьковского аэроклуба. Их первая машина – МИ-2.
Журналисты 24 канала познакомились с будущим полицейским-вертолетчиком. Иван Вевдюк только завершил свой первый ознакомительный полет. К работе в небе его допустят нескоро. Для самостоятельного полета должен набрать более 20 часов, а для свидетельства профи – 130.
"Я иду в Национальную полицию Киева. Чтобы сделать два дела одновременно – это осуществить свою мечту и защищать наших людей из воздуха", – рассказал Иван Вевдюк.
Будущий полицейский-вертолетчик Иван Вевдюк / Скриншот
Перспективы
Уже в этом году Кременчугский летный колледж собирается набрать 20 будущих пилотов. Но пока в парке МВД только 10 вертолетов. Продолжаются переговоры о получении еще полсотни польских машин.