В Кременчуге начали тренировать специальных пилотов для полиции, спасателей и пограничных отрядов. В летном колледже первую шестерку вертолетчиков выпустят уже летом. Практику они приобретают в небе над Харьковом.

В Украине впервые выпускают вертолетчиков специально для подразделений МВД. До этого пилотов учили на базе военных вузов по другим программам. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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В общем, выпускников учений ждут в рядах:

полиции,

спасателей,

Нацгвардии,

пограничного отряда.

В чем плюс работы "с неба"

Так как в Украине задумали создать вертолетную службу, к работе чаще будут привлекать копов именно на вертолетах.

По словам начальника Харьковского аэроклуба Сергея Филатова, вертолеты – удобная техника для наблюдения из-за того, что они могут лететь как со скоростью пешехода, так и со скоростью авто.

"Летчики, которые уже подготовлены, выполняют полеты на охрану государственной границы", – пояснил пограничник и пилот Александр Шпак.

Обучение на вертолетах / Скриншоты

Как это происходит

В небо пилоты поднимаются из Харьковского аэроклуба. Их первая машина – МИ-2.

Журналисты 24 канала познакомились с будущим полицейским-вертолетчиком. Иван Вевдюк только завершил свой первый ознакомительный полет. К работе в небе его допустят нескоро. Для самостоятельного полета должен набрать более 20 часов, а для свидетельства профи – 130.

"Я иду в Национальную полицию Киева. Чтобы сделать два дела одновременно – это осуществить свою мечту и защищать наших людей из воздуха", – рассказал Иван Вевдюк.



Будущий полицейский-вертолетчик Иван Вевдюк / Скриншот

Перспективы

Уже в этом году Кременчугский летный колледж собирается набрать 20 будущих пилотов. Но пока в парке МВД только 10 вертолетов. Продолжаются переговоры о получении еще полсотни польских машин.