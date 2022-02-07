Также уменьшилось количество людей, нуждавшихся в госпитализации с коронавирусом – 2 699. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 115 пациентов. Зато выздоровели – 5 024 человека.

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Низкие показатели заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. В течение суток 6 февраля в стране провели 74 083 теста на коронавирус разными методами, в частности:

  • методом ПЦР – 40 818,
  • методом ИФА – 2 618,
  • исследование экспресс-тестами на антиген – 30 6472.

Между тем в прошлый четверг, 3 февраля, когда заболеваемость достигла рекордных 43,7 тысячи, было проведено 164 456 тестов.

Суточный прирост новых больных по стране:

  • Киев – 2 266;
  • Винницкая область – 418;
  • Волынская область – 586;
  • Днепропетровская область – 988;
  • Донецкая область – 620;
  • Житомирская область – 1 188;
  • Закарпатская область – 471;
  • Запорожская область – 446;
  • Ивано-Франковская область – 779;
  • Киевская область – 586;
  • Кировоградская область – 213;
  • Луганская область – 248;
  • Львовская область – 2 122;
  • Николаевская область – 990;
  • Одесская область – 2 033;
  • Полтавская область – 494;
  • Ровненская область – 1 142;
  • Сумская область – 1 024;
  • Тернопольская область – 907;
  • Харьковская область – 1 609;
  • Херсонская область – 703;
  • Хмельницкая область – 1 713;
  • Черкасская область – 676;
  • Черновицкая область – 749;
  • Черниговская область – 407.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случаев заболевания. По состоянию на 7 февраля выздоровели – 3 681 092 человека. К сожалению, 101 392 случая – летальные.

Всего в стране проведено 18 603 958 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал