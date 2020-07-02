Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что есть 2 механизма, почему в Украине сейчас предсказывают девальвацию. Это вызвано паникой на фоне отставки главы НБУ Якова Смолия и негативных ожиданий, которые есть в бизнесе сейчас. Также это результат того, что может произойти, если Национальный банк станет зависимым.

То есть, то печатание денег, о котором сейчас идет речь. И это так или иначе приводит к девальвации. Такое мнение Сергей Фурса высказал в программе "Политическая анатомия" на 24 канале.

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Он также отметил, что сегодня НБУ защищал курс национальной валюты. Поэтому из резервов было продано примерно 200 миллионов долларов. "То есть, девальвация, которая произошла сегодня где-то на 2%, учитывает то, что Нацбанк стал и просто это останавливал", – пояснил инвестиционный банкир.

Сергей Фурса прокомментировал, что Национальный банк всегда так делает. Он всегда выкупает или избыток, или наоборот. Такая ситуация, когда Нацбанк вынужден продавать резервы, является уникальной.

Он вспомнил, что такое было 2 недели подряд в марте, когда происходила паника на фоне коронавируса и мирового экономического кризиса. Тогда национальный банк каждый день выкупал где-то по 200 миллионов.

Сегодня был день на фоне той глобальной паники, которая была тогда. Такой же день,

– подчеркнул он.

Справка. Девальвация – когда национальная валюта обесценивается по отношению к другим валютам. То есть, ее курс снижается.

Почему в Украине заговорили о девальвации