В Украине против COVID-19 за прошлые сутки вакцинировали менее 19 тысяч человек
Источник:Минздрав
За сутки 6 февраля в Украине против COVID-19 вакцинировали 18 626 человек. Первую дозу получил 5 741 человек, вторую дозу – 8 028 человек.
Суточная статистика вакцинации
Кроме того, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4 771 человек.
Актуально В Украине продолжает падать заболеваемость COVID-19
Прививки проводили 398 мобильных бригад по иммунизации, 1 899 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.
Использовали четыре препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 13 815 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 2 922,
- Moderna – 1 623,
- AstraZeneca – 266.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине по крайней мере, первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллиона человек, две дозы – почти 14,8 миллиона.
Дополнительную дозу получили 20 332 человека, бустерную дозу – более 459 тысяч человек.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала