В Украине против COVID-19 за прошлые сутки вакцинировали менее 19 тысяч человек

За сутки 6 февраля в Украине против COVID-19 вакцинировали 18 626 человек. Первую дозу получил 5 741 человек, вторую дозу – 8 028 человек.

Суточная статистика вакцинации

Кроме того, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4 771 человек.

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Прививки проводили 398 мобильных бригад по иммунизации, 1 899 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 13 815 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 2 922,

Moderna – 1 623,

AstraZeneca – 266.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине по крайней мере, первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллиона человек, две дозы – почти 14,8 миллиона.

Дополнительную дозу получили 20 332 человека, бустерную дозу – более 459 тысяч человек.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала