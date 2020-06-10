В последнее время в Украине участились сообщения о нападениях на дома журналистов. Недавно злоумышленники ворвались в дом гендиректора "ТРК Люкс" Романа Андрейко во Львове. Другой инцидент случился с гендиректором "Русское Радио – Украина" Сергеем Кузиным в Киеве. Впоследствии неизвестные совершили нападение на дом генерального директора телеканала НТА и медиахолдинга "Вголос" Романа Любицкого.

Нападение на дом гендиректора "ТРК Люкс" Романа Андрейко

Разбойное нападение на частный дом гендиректора "ТРК Люкс" Романа Андрейко произошло в ночь на 4 июня, сообщает 24 канал.

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Около 02:30 неизвестные грабители выдавили оконную раму подвального помещения и проникли в дом. В этот момент в доме была только Оксана Андрейко. Женщину жестоко избили и силой заставляли рассказать о деньгах в доме. Оксане Андрейко удалось вовремя нажать "тревожную кнопку" и вызвать полицию.

Наряд приехал быстро, но злоумышленники успели скрыться. Им удалось украсть только деньги из кошелька, что лежал на видном месте.

В день нападения гендиректор медиахолдинга "ТРК Люкс" Роман Андрейко находился в Киеве. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

Что известно про Оксану Андрейко?Оксана Андрейко является секретарем Наблюдательного совета ПАО "ТРК "Люкс" и миноритарным акционером всех СМИ, входящих в состав медиахолдинга.



Основным владельцем медиахолдинга ПАО "ТРК Люкс", куда входит 24 канал, радиостанции "Люкс" и "Максимум", а также ряд онлайн-изданий, является Екатерина Кит-Садовая, жена мэра Львова Андрея Садового.

Нападение на дом Сергея Кузина

На дом гендиректора "Русское Радио – Украина" и ведущего Radio ROKS Сергея Кузина в Киеве неизвестный мужчина пытался совершить нападение в ночь на 5 июня. Тогда в доме находилось 5 человек.

Сергей Кузин рассказал 24 каналу, что злоумышленник около часа пытался проникнуть в дом, стуча палкой по камерам наблюдения. Семью журналиста спас случай. Злоумышленник случайно наступил на детскую машинку, упал и наделал шума. Из-за этого Кузин проснулся и понял, что происходит.



На дом Сергея Кузина напал неизвестный / Фото ВВС

Далее между мужчинами произошла стычка, но разбойнику удалось скрыться. Сергей Кузин рассказал, что подал заявление в полицию. Однако пока ничего неизвестно со следствием, журналист усиливает меры безопасности в доме.

Что известно о Сергее Кузине?Сергей Кузин – радиоведущий, музыкант, шоумен, продюсер. Ведущий утреннего шоу "Камтугеза" на радио ROKS. Генеральный директор "Русское Радио – Украина".



Генеральный продюсер UMMG (Украинский музыкальный медиа-холдинг). Член совета директоров радиохолдинга "ТАВР медиа". В 2014 году стал заслуженным журналистом Украины.

Нападение на дом Романа Любицкого

Как утверждает гендиректор НТА и медиахолдинга "Вголос" Роман Любицкий, на его дом в селе Солонка Пустомытовского района Львовской области напали 10 июня.

Примерно в 4:30 утра неизвестные перелезли через забор и разбили автомобиль, который был припаркован во дворе. По словам Любицкого, нападавшие попытались ворваться и в дом. В тот момент в доме находилась только Ирина Любицкая вместе с детьми. Впрочем, злоумышленникам помешала система охраны.



Так выглядело авто после нападения / Фото "Вголос"

Сейчас правоохранители собирают информацию и разыскивают нападавших.

Что известно о нападениях на журналистов в 2020 году?Национальный союз журналистов Украины только в мае зафиксировал 4 инцидента физической агрессии в отношении журналистов. Три из них связаны со съемками по соблюдению карантинных ограничений.



В целом за 5 месяцев 2020 года зафиксировано 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа.