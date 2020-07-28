Сейчас в Украине создают две новые авиакомпании. Экс-гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий заявил, что они либо проходят сертификацию в Государственной авиационной службе, или планируют это делать. Вместе с тем министр инфраструктуры Владислав Криклий сомневается, что на рынке авиаперевозок в 2020 году появятся новые игроки.

В Украине могут появиться две новые авиакомпании

Одна называется "Схiд – Захiд", другая – Bees Airline, рассказал бывший гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацький, пишет Turprofi.

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Обе эти компании только собираются проходить (или уже проходят) сертификацию в Госавиаслужбы,

– отметил Хайнацький.

Экс-гендиректор SkyUp отметил, что пока что не работает ни в одной из них.

По его словам, генеральным директором новой Bees Airline является его бывший коллега из "АэроСвита" Николай Севастьянов, а основной бенефициар – Сергей Смирный.

Обратите внимание! SkyUp Airlines с 17 июля 2020 года прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким. Он был гендиректором авиакомпании с 2017 года.

Криклий сомневается, что это будет в 2020 году

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что в 2020 году новые национальные авиационные перевозчики появляться не будут, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, из того, что уже известно – решение компании SkyUp с участием инвесторов создать нового перевозчика.

К сожалению, мы больше пока не ожидаем, что в 2020 году что-то будет,

– отметил Криклий.

И добавил, что сейчас рынок авиации существенно просел. К концу года, по украинским и мировым прогнозам, он восстановится только на треть от прошлогоднего.

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