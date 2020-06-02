Центр совместных действий принимает работы на Всеукраинский конкурс плакатов "Твоя власть. Знай свое место".

В Украине скоро начнется очередная избирательная кампания. Уже осенью мы выберем новую власть на местах и определим, как будут жить украинские города и села следующие 5 лет. Ведь представители органов местного самоуправления будут принимать конкретные решения, которые будут влиять на жизнь каждого из нас. Но нести ответственность за принятие этих решений и эффективность системы местного самоуправления в первую очередь будем мы, жители общин, которые выбрали власть.

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Мы предлагаем всем желающим принять участие в конкурсе плакатов и ответить на вопросы:

Где мое место в системе местного самоуправления?

Как выглядит действенное взаимодействие "власть-общество"?

Контролировать или доверять?

Участие в принятии решений: единовременно или постоянно?

Местная власть: близко или далеко?

Победителей будут определять в трех номинациях: лучший лозунг, лучшее художественное исполнение и приз зрительских симпатий.

Работы конкурсантов будут оценивать: Олег Рыбачук, председатель и соучредитель Центра совместных действий; Никита Титов, художник, плакатист; Романа Романишин и Андрей Лесив, иллюстраторы, основатели творческой студии "Аґрафка"; Маси Найем, адвокат, совладелец юридической компании "Миллер"; Ирина Озимок, основательница Международного саммита мэров, руководитель Программы местного экономического развития WNISEF; Сергей Никитенко, журналист, активист; Роланд Ковач, Директор Программы содействия общественной активности "Долучайся!"

Работы на конкурс будут принимать до 30 июля включительно.



До 20 августа жюри выберет 30 лучших работ и трех призеров, которые получат денежные вознаграждения. Лучшие плакаты будут экспонироваться в Киеве, а также в других городах Украины.



Подробнее о конкурсе.

Партнеры и медиапартнеры: Программа содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряемая Pact в Украине.