В Украине стартует Всеукраинский конкурс плакатов: призы и детали
Центр совместных действий принимает работы на Всеукраинский конкурс плакатов "Твоя власть. Знай свое место".
В Украине скоро начнется очередная избирательная кампания. Уже осенью мы выберем новую власть на местах и определим, как будут жить украинские города и села следующие 5 лет. Ведь представители органов местного самоуправления будут принимать конкретные решения, которые будут влиять на жизнь каждого из нас. Но нести ответственность за принятие этих решений и эффективность системы местного самоуправления в первую очередь будем мы, жители общин, которые выбрали власть.
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Мы предлагаем всем желающим принять участие в конкурсе плакатов и ответить на вопросы:
- Где мое место в системе местного самоуправления?
- Как выглядит действенное взаимодействие "власть-общество"?
- Контролировать или доверять?
- Участие в принятии решений: единовременно или постоянно?
- Местная власть: близко или далеко?
Победителей будут определять в трех номинациях: лучший лозунг, лучшее художественное исполнение и приз зрительских симпатий.
Работы конкурсантов будут оценивать: Олег Рыбачук, председатель и соучредитель Центра совместных действий; Никита Титов, художник, плакатист; Романа Романишин и Андрей Лесив, иллюстраторы, основатели творческой студии "Аґрафка"; Маси Найем, адвокат, совладелец юридической компании "Миллер"; Ирина Озимок, основательница Международного саммита мэров, руководитель Программы местного экономического развития WNISEF; Сергей Никитенко, журналист, активист; Роланд Ковач, Директор Программы содействия общественной активности "Долучайся!"
Работы на конкурс будут принимать до 30 июля включительно.
До 20 августа жюри выберет 30 лучших работ и трех призеров, которые получат денежные вознаграждения. Лучшие плакаты будут экспонироваться в Киеве, а также в других городах Украины.
Подробнее о конкурсе.
Партнеры и медиапартнеры: Программа содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряемая Pact в Украине.