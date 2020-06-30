В Украине существенно подешевел молодой картофель
Цены на молодой картофель ощутимо снизились. Основной причиной называют спад заинтересованности в закупке украинского картофеля компаний-экспортеров.
Сейчас украинские фермеры готовы продавать молодую картошку по цене 8-12 гривен за килограмм, пишет East-fruit.com.
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В среднем это на 20% дешевле, чем было неделю назад,
– говорится в сообщении.
Причины снижения цен на картофель:
- сезонный рост предложения;
- снижение закупочной активности экспортеров.
Производители вынуждены почти весь урожай картофеля реализовывать на внутреннем рынке Украины.
Аналитики отмечают, несмотря на значительное удешевление, цены на молодой картофель в 2020 году на 14% выше, чем в аналогичный период в 2019. Однако фермеры предполагают и дальнейшее падение цен при отсутствии экспорта.
Цены на продукты: как изменились
- За последний год больше всего подорожала гречка – почти в 2,5 раза.
- Зато цены на морковь, лук, свеклу ощутимо упали.
- Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий осталась на прежнем уровне.