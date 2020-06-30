Цены на молодой картофель ощутимо снизились. Основной причиной называют спад заинтересованности в закупке украинского картофеля компаний-экспортеров.

Сейчас украинские фермеры готовы продавать молодую картошку по цене 8-12 гривен за килограмм, пишет East-fruit.com.

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В среднем это на 20% дешевле, чем было неделю назад,

– говорится в сообщении.

Причины снижения цен на картофель:

сезонный рост предложения;

снижение закупочной активности экспортеров.

Производители вынуждены почти весь урожай картофеля реализовывать на внутреннем рынке Украины.

Аналитики отмечают, несмотря на значительное удешевление, цены на молодой картофель в 2020 году на 14% выше, чем в аналогичный период в 2019. Однако фермеры предполагают и дальнейшее падение цен при отсутствии экспорта.

Цены на продукты: как изменились

За последний год больше всего подорожала гречка – почти в 2,5 раза.

Зато цены на морковь, лук, свеклу ощутимо упали.

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий осталась на прежнем уровне.

Как менялись цены на продукты / Инфографика 24 канала