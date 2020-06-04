В Украине возобновляются полеты: какими будут ограничения в самолетах
В Украине с 5 июня восстанавливается внутреннее авиационное сообщение. Из Киева сразу же полетят первые самолеты. Впрочем, как в аэропортах, так и в самых воздушных судах будут действовать определенные ограничения.
Про відновлення польотів зі столиці повідомляє міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Важливо Коли відновлять польоти за кордон та всередині України: дата
Вже 5 червня будуть виконані перші два рейси:
- Київ – Дніпро, авіаперевізник "Роза вітрів";
- Київ – Одеса, авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України".
Усі внутрішні рейси у "Борисполі" виконуватимуть через термінал D. До нього впускатимуть лише людей з посадковими квитками, а також у масках чи респіраторах.
На в'їзді в аеропорт також буде встановлено блокпост поліції. На ньому правоохоронці здійснюватимуть температурний скринінг.
Просимо пасажирів звертати увагу й дотримуватися знаків дорожнього руху. Крім того, з запасом плануйте свій час на дорогу в аеропорт – можливі затори,
– наголосили на летовищі.
Як обмеження діятимуть в аеропортах і літаках:
- Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмеженим для пасажирів, членів екіпажу і персоналу.
- Потрібно запровадити фізичне дистанціювання у 1,5 метра між людьми, посилені гігієнічні процедури і прибирання.
- Запобігання утворення черг у місцях із високою концентрацією пасажирів.
- Запровадження електронних альтернатив процесам, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка тощо.
- Усі в аеропорту мають носити захисні маски. Персонал також має бути в захисних рукавичках.
- Рекомендується проводити температурний скринінг пасажирам, які відлітають та прибувають у термінал.
- Для доставки пасажирів до літаків Державіаслужба радить експлуатантам збільшити кількість автобусів.