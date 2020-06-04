В Украине с 5 июня восстанавливается внутреннее авиационное сообщение. Из Киева сразу же полетят первые самолеты. Впрочем, как в аэропортах, так и в самых воздушных судах будут действовать определенные ограничения.

Про відновлення польотів зі столиці повідомляє міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Важливо Коли відновлять польоти за кордон та всередині України: дата

Вже 5 червня будуть виконані перші два рейси:

Київ – Дніпро , авіаперевізник "Роза вітрів";

, авіаперевізник "Роза вітрів"; Київ – Одеса, авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України".

Усі внутрішні рейси у "Борисполі" виконуватимуть через термінал D. До нього впускатимуть лише людей з посадковими квитками, а також у масках чи респіраторах.

На в'їзді в аеропорт також буде встановлено блокпост поліції. На ньому правоохоронці здійснюватимуть температурний скринінг.

Просимо пасажирів звертати увагу й дотримуватися знаків дорожнього руху. Крім того, з запасом плануйте свій час на дорогу в аеропорт – можливі затори,

– наголосили на летовищі.

Як обмеження діятимуть в аеропортах і літаках: