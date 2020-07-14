С июня 2019 года по июнь 2020 года стоимость овощей так называемого борщевого набора существенно подешевела. Насколько – читайте дальше.

Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики.

К слову Цены на продукты и карантин: что подорожало в 2020 целом и в мае в частности

Насколько подешевели овощи

Картофель – на 7,0%, до 16,06 гривны за килограмм;

за килограмм; Репчатый лук – на 33,2% до 12,51 гривны за килограмм;

за килограмм; Свекла – в 2,6 раза до 7,57 гривны за килограмм;

за килограмм; Морковь – на 39,3% до 12,53 гривны за килограмм;

за килограмм; Капуста – на 17,4% до 8,04 гривны за килограмм.

Какие цены на сахар и масло

За год изменилась также цена на сахар – он подешевел на 1,5% и в июне 2020 года стоил в среднем по стране 14,94 гривны за килограмм. Подсолнечное масло украинцы покупают на 1,9% дешевле – до 34,31 гривны за 1 литр.

Однако в 2,3 раза подорожали яблоки, их цена в июне 2020 года в среднем по Украине составила 34,71 гривны за килограмм.