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Украине грозит дефицит работников, – эксперт

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Работа в Украине: государству грозит дефицит кадров
Работа в Украине: государству грозит дефицит кадров / Телеграф

Украине грозит дефицит кадров, так как отток из страны трудоспособного населения достиг такого уровня, когда компании вынуждены возвращать своих бывших работников только повышением заработной платы.

Об этом заявила эксперт по трудоустройству Надежда Шевченко, сообщает "Обозреватель".

На самом деле на замену украинцам пока что не так много желающих, и динамика такая, что у нас тоже скоро будет дефицит кадров. Уже сейчас работодатели нам рассказывают о том, что они повышают уровень зарплаты, чтобы вернуть свои кадры обратно в Украину, потому что у них нет другой возможности,
– рассказала эксперт.

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Прежде всего, это касается высококвалифицированных работников.

"Все компании ценят своих высококвалифицированных специалистов и создают им интересные условия труда. Это и социальные гарантии, и возможность реализации себя и семьи в целом. Ну, а в профессиях низкой и средней квалификации такой тенденции не наблюдается. Бизнес не может себе этого позволить", – пояснила Шевченко.

При этом она опровергла существование тенденции к возвращению в Украину трудовых мигрантов.

Сказать, что украинцы активно возвращаются – нельзя. Они активно ищут новые пути, новые выходы, они двигаются вперед, дальше. Они хотят ехать в Германию, Британию, Финляндию. Они не возвращаются, они мигрируют дальше,
– пояснила Шевченко.

Теги: Новости Украины безработица Рынок труда
Источник: 24 Канал
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