Украине грозит полномасштабная война с РФ: у Порошенко рассказали об опасных действиях Кремля

Украине грозит полномасштабная война с Россией, которая начала серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ. Так, РФ в несколько раз увеличила присутствие своих военных и военной техники на территории полуострова, по сравнению с 2014 годом.

Об этом рассказала представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Укринформ.

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Опасность как никогда реальна – Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. В сравнении с 2014 годом, количество российских солдат в Крыму увеличилось втрое, БТРов – в 5 раз, артиллерии – в 10 раз, самолетов и систем залпового огня соответственно в 5 и 10 раз,

– сказала она.

Кроме того, Луценко добавила, что вблизи украинско-российской границы размещены около 500 боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальйонно-тактических групп РФ, которые способны выполнять боевые задачи бомбардировки украинской территории.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к наихудшему развитию событий.