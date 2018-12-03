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      Украине грозит полномасштабная война с РФ: у Порошенко рассказали об опасных действиях Кремля

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      Россия серьезно увеличила количество военных и вооруженной техники в Крыму
      Россия серьезно увеличила количество военных и вооруженной техники в Крыму / Фото из открытых источников

      Украине грозит полномасштабная война с Россией, которая начала серьезно наращивать свои силы в оккупированном Крыму и у границ. Так, РФ в несколько раз увеличила присутствие своих военных и военной техники на территории полуострова, по сравнению с 2014 годом.

      Об этом рассказала представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Укринформ.

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      Опасность как никогда реальна – Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. В сравнении с 2014 годом, количество российских солдат в Крыму увеличилось втрое, БТРов – в 5 раз, артиллерии – в 10 раз, самолетов и систем залпового огня соответственно в 5 и 10 раз,
      – сказала она.

      Кроме того, Луценко добавила, что вблизи украинско-российской границы размещены около 500 боевых самолетов тактической авиации, 340 вертолетов армейской авиации, 25 батальйонно-тактических групп РФ, которые способны выполнять боевые задачи бомбардировки украинской территории.

      Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что на восточных границах с Украиной Россия сосредоточила более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к наихудшему развитию событий.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Оружие Ирина Луценко Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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