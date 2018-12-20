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      Украине и НАТО нужны совместные силы безопасности в Черном и Азовском морях, – Наливайченко

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      Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo
      Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo / dumskaya.net

      Об этом лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, комментируя прибытие 19 декабря в порт Одессы разведывательного корабля ЕСНО Королевских Военно-морских сил Великобритании.

      По словам Наливайченко, "предоставление Украине дополнительной эффективной помощи в сфере обороны и безопасности было предметом его недавних встреч и переговоров в Лондоне".

      "Американцы и британцы первыми показывают пример другим странам-членам НАТО поддерживать Украину в борьбе с агрессором", – отмечает политик.

      Следующим шагом, считает лидер "Справедливости", должно стать "создание Украиной и НАТО совместных морских сил безопасности в Черном и Азовском морях".

      По убеждению Наливайченко, "натовские корабли вместе с украинскими, в частности, будут сопровождать коммерческие морские рейсы из иностранных до наших портов, в том числе по Азовскому морю".

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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