Украине никто не доверяет: Гончарук рассказал, почему экономика растет медленно

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что развитые страны отличаются от Украины высоким уровнем доверия и хорошей репутацией. Одной из целей его правительства для стимуляции экономического роста является восстановление доверия к Украине.

По его словам, главными ресурсами XXI века является информация и репутация, а не нефть или природный газ. Об этом он рассказал в интервью The Report Newsweek.

Интересно: Новая инициатива Зеленского: Украина планирует выдавать лицензии на добычу нефти и газа иностранцам

Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам. Причина, почему мы отличаемся очень проста: Украине никто не доверяет,

– пояснил премьер-министр.

Он также отметил, что информационные барьеры наносят вред, поэтому информация должна быть открытой. Глава правительства подчеркнул, что "открытые данные должны стать украинской религией". Это должно создать лучшие возможности для развития украинской экономики.

Премьер также добавил, что открытая информация дает возможность инвесторам планировать будущие операции, а это то, что стимулирует людей.

Что известно о 5 факторах "формулы будущего Украины" Зеленского

Наступление мира в Украине.

Эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех. Сюда президент включил победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защита прав собственности.

Инвестиции. Зеленский уверен, что нужно убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса.

Качественно другая инфраструктура. Глава государства пояснил, что речь идет не только о дорогах, но и о медицинской, образовательной, цифровой, энергетической, финансовой и коммунальной инфраструктурах.

Народовластие. По его мнению, необходимо создать механизм, который позволит людям влиять на решения власти – от уровня общины до уровня президента.

В общем Зеленский считает, что Украина пока не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемов добычи полезных ископаемых" или "в технологиях и промышленном потенциале".