15:04
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Что Зеленский будет делать с землей. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Блог Медиа

      Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера

      102
      Формула Штайнмайера позволит Путину контролировать Украину
      Формула Штайнмайера позволит Путину контролировать Украину / gettyimages.com

      Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов, "голос Суркова" Алексей Чеснаков, "министр иностранных дел ДНР" Наталия Никанорова дружно обвиняют украинскую делегацию в "срыве переговоров" по урегулированию на оккупированных Россией территориях, в отказе выполнить условие Путина.

      Речь идет о письменном признании так называемой формулы Штайнмайера, которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе – и к выполнению сторонами минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз, при Владимире Зеленском, обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Петре Порошенко.

      Читайте также: У Зеленского не знают о согласовании формулы Штайнмайера 

      Если очень коротко – Киев согласен с тем (и это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко), что в день проведения выборов на Донбассе в силу должен вступить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но требует, чтобы это были настоящие выборы – по украинскому законодательству, с возможностью агитации для украинских партий, с эфиром украинских телеканалов. И без российских войск и их наемников. Проще говоря – чтобы граждане Украины имели возможность свободного выбора.

      Но Москва, что такое свободный выбор, просто не понимает – или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы – такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны ОБСЕ. Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит, господа Грызлов, Чеснаков, Никанорова и прочие участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал".

      Бывший президент Украины Леонид Кучма, который отказался подтвердить формулу Штайнмайера на российских условиях, пытался объяснить представителям Кремля, что такое решение вызовет волнения в Украине – даже если предположить, что руководство страны приняло бы этот российский ультиматум. А Кучма очень хорошо знает, что такое Майдан. И Грызлов знает – когда был первый Майдан времен Кучмы, он руководил российской делегацией на переговорах "круглого стола".

      Но российские чиновники, как известно, ничего не забывают и ничему не учатся. Они по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто "нагнуть", а недовольных в Киеве и других украинских городах – просто разогнать. И если это не получается – значит, плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит!

      И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский диалог в тупик и делает любого украинского президента – за исключением разве что беглеца Януковича – врагом России.

      Потому что кроме формулы Штайнмайера есть еще формулы свободы, самоуважения и здравого смысла. В России их просто еще не открыли.

      Автор: Виталий Портников

      Интересно: Формула Штайнмайера по Донбассу: в Кремле обозначили собственное видение нынешней ситуации

      blog_ava
      Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько будет длиться
      сегодня
      6586
      Автор: Блог Медиа
      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости России Новости политики Публикации Формула Штайнмайера Оккупированные территории
      Источник: ГРАНИ.ру
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера
      сегодня , 15:00 Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера
      Блог Медіа 88
      Скандальні помилки Віталія Кличка на посаді мера Києва
      сегодня , 14:33 Скандальні помилки Віталія Кличка на посаді мера Києва
      Сергій Лещенко 64
      Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      сегодня , 11:40 Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      Блог Соцмережі 204
      Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      сегодня , 11:15 Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      Ірина Поліщук 1090
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      сегодня , 09:45 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      404
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук