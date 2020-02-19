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      Украине нужно 20 лет роста, чтобы достичь уровня Польши, – представитель МВФ

      - Читати новину українською
      Йоста Люнгман рассказал о перспективах развития Украины / hromadske.ua

      Для того, чтобы достичь нынешнего уровня Польши, Украине нужно стабильно развиваться в течение 20 лет. В то же время темпы роста в среднем должны составлять 6%. Потому частичные реформы и рост в 4% решат эту задачу только наполовину.

      О перспективах развития Украины сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать развитие 20 лет, чтобы хотя бы догнать соседей, – заявил Люнгман.

      По его словам, структурные реформы обеспечат инвестиции в экономику Украины и повысят производительность. Речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тысяч долларов.

      Он напомнил, что Украина попала в 18 стран мира, экономики которых сократились за 1990 – 2017 годы. Средний показатель Украины – "минус" 0,2% ежегодно. Международная организация труда прогнозирует сокращение трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно, вплоть до 2030 года.

      По словам представителя МВФ, при таких показателях и без реформ темпы роста в Украине не будут превышать 2,5% в год.

      Люнгман назвал отрасли, в которых Украина отстает от Европы:

      • судебная система и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности);
      • товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования);
      • финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков);
      • торговля и открытость (тарифы и нетарифные барьеры).

      Представитель МВФ также очертил три сценария возможного развития Украины:

      • первый – полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно. При таких условиях население станет богаче на 60% через 20 лет. А достичь уровня нынешней Польши сможет примерно в 2038 году.
      • второй – частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%. Это сделает населения богаче на 20%.
      • третий – приостановление реформ (без рынка земли) и рост с темпами в 1,5%. В этом случае население через 20 лет обеднеет на 20%.

      По его мнению, сейчас темп реформ в Украине свидетельствует о том, что она находится между вторым и третьим вариантом.

      Обратите внимание! Ранее во Всемирном банке заявили, что Украине понадобится 100 лет для достижения текущего экономического уровня Германии без проведения реформ, с текущими темпами роста ВВП. В то же время для достижения уровня Польши Украине нужно не менее 50 лет.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Реформы ВВП Новости Польши МВФ Новости политики
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