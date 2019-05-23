Украине нужно 50 лет, чтобы достичь уровня экономики Польши, – Всемирный банк

В 2019 году рост экономики Украины прогнозируется на уровне 2,7%. Чтобы ускорить эти темпы, нужен быстрый прогресс в воплощении ключевых структурных реформ.

Если нынешние темпы роста экономики Украины будут сохраняться в дальнейшем, стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши, говорится в докладе Всемирного банка.

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Темпы экономического роста в Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран.

Да, после 16% совокупного сокращения экономики в 2014-15 годах, экономический рост возобновился до уровня 2,4% в 2016-2017 годах и 3,3% – в 2018 году.

С точки зрения уровня внутреннего валового продукта на душу населения, Украина остается одной из беднейших стран региона.

"ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно в три раза ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году", – говорится в докладе Всемирного банка.

Да, Украина сейчас находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии.