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      Украине нужно 50 лет, чтобы достичь уровня экономики Польши, – Всемирный банк

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      Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщили во Всемирном банке
      Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщили во Всемирном банке / Ranok.ictv.ua

      В 2019 году рост экономики Украины прогнозируется на уровне 2,7%. Чтобы ускорить эти темпы, нужен быстрый прогресс в воплощении ключевых структурных реформ.

      Если нынешние темпы роста экономики Украины будут сохраняться в дальнейшем, стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши, говорится в докладе Всемирного банка.

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      Темпы экономического роста в Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран.

      Да, после 16% совокупного сокращения экономики в 2014-15 годах, экономический рост возобновился до уровня 2,4% в 2016-2017 годах и 3,3% – в 2018 году.

      С точки зрения уровня внутреннего валового продукта на душу населения, Украина остается одной из беднейших стран региона.

      "ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно в три раза ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году", – говорится в докладе Всемирного банка.

      Да, Украина сейчас находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Деньги ВВП Реформы Всемирный банк
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