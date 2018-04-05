Украине повезло с врагом

Нам чертовски повезло с врагом. Нашими союзниками становятся не из-за того, какие "мы", а из-за того, какой "он".

Мы привыкли считать себя частью "запада" и уверены, что взаимны в этом с европейцами. Но для западного мира все наши "донецки" и "лугански" – это далеко и не особенно понятно. Где-то между вторым миром и третьим. "Алло, Ливия, вас скоро будут бомбить, срочно езжайте в Боливию".

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И не спешите возмущаться.

Что мы знаем о конфликте в Южном Судане? Том самом, где гибнут китайские миротворцы, а потери среди мирных даже не пытаются считать? Местные ребята из Боко Харам иногда вырезают деревни ножами – экономят патроны.

Так ведь это Африка, скажете вы. Ну да. Так ведь и мы до недавнего времени тоже были известны миру лишь тем, что у нас жили два чемпиона мира по боксу. Кинематограф в помощь. Комедия "Евротур" – отличное описание того, как среднестатистический американец видит центральную Европу. Ту самую, что мы считаем благополучной и на которую равняемся.

Единственное наше подспорье – это география. Потому что Донбасс и Крым в представлении "запада" – это одновременно далеко и близко. Далеко мировоззренчески – "где-то на востоке, former USSR". И близко – потому что на континенте, у границ, "между Москвой и Краковом".

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Это для нас наша война – гамлетовский вопрос. А для "них" – еще одна неприятная история где-то за пределами ойкумены. Внутри ойкумены живут "свои". За ее пределеами – по большей части "чужие". Которым сочувствие по остаточному принципу. Мы ведь тоже не особенно интересуемся тем, что происходит с теми, кого считаем "чужими", верно?

Наш кругозор – это Украина, Россия и немножечко Польши. Время, потраченное миром на нас, прямо пропорционально нашему интересу к миру. Чтобы наша война перестала быть для западного обывателя абстрактной историей об абстрактных противоречиях – нужно становится для него "своими". А этого хэштегами в твиттере не добьешься.

Единственное, что нас спасает – это наш противник. Россия настолько тщательно пытается походить на СССР, что ей это порой удается. Сирия, американские выборы, Черногория, дело Скрипалей – Москва выполняет за Украину ту работу, которая Киеву не по плечу и не по карману. Если бы Россия локализовала конфликт до двустороннего – про нас бы забыли. Но она сама охотно делает его глобальным.

На фоне чудища, которое обло, озорно, стозевно и лаяй, мы теперь пусть и не "свои", но куда менее "чужие". Естественная преграда. Стена на границе. Пограничье с востоком, который трясет ядерными мощами и хочет старого из страха перед новым.

Впрочем, лучше так, чем никак.

Автор: Павел Казарин

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