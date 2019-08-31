Украине следует отказаться от госшахт

В конце августа в Украине праздновали День шахтера. По этому поводу было сказано много пафосных слов о труде шахтера, ценности и уважении. И было много иллюстраций.

Футбольный клуб "Шахтер" даже одел специальную футболку на матч чемпионата Украины, где играл со своим, фактически, фарм-клубом из Мариуполя.

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Но лучшей иллюстрации к Дню шахтера была бы просто фотография одного человека. И нет, это не Ринат Ахметов. Это – Маргарет Тетчер. Которая смогла прийти и навести порядок в отрасли, в которой в свое время были такие же проблемы, как сейчас в Украине.

Что сделала Маргарет Тэтчер?Тэтчер – премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах. Она была первой женщиной во главе правительства в истории страны. За 11,5 лет она сумела преодолеть кризис, который тянул Британию на дно. Одним из ее решений была реформация убыточной угольной промышленности страны.





Маргарет Тэтчер



Отрасль, которая была тогда государственной собственностью, могла стать самоокупаемой лишь при условии закрытия убыточных шахт и освобождения шахтеров. Понимая, что увольнение тысяч горняков – это серьезная социальная проблема, бывших шахтеров попробовали научить новым профессиям.

Вся эта возня вокруг "Роттердамов" и цен на электричество в очередной раз показало ключевую проблему Украины. Это цена угля на государственных шахтах. Такое впечатление, что там добывают устриц, а не уголь.

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Государство никогда не разберётся, где там больше коррупции, а где не эффективности. А вот потенциальный покупатель сможет. И все, что не купят можно будет закрыть, будучи уверенным, что там никогда не сделать это прибыльным бизнесом.

Для государства, для нас всех с вами, налогоплательщиков, выгоднее покупать уголь в Колумбии и платить зарплату украинскому шахтеру, чем заставлять этого шахтера на ту же зарплату добывать уголь в Украине. Да, черт возьми, нам выгоднее покупать уголь в США и делать приятное Трампу, чем оплачивать работу украинских госшахт.

Когда вы жалуетесь на высокие цены на электричество, то должны одновременно требовать закрытия госшахт. Если вы этого не хотите, то нечего жаловаться. Если хотите оплачивать коррупцию и рагульность под государственным управлением, то платите. И не жалуйтесь на инфляцию.

Есть еще один аргумент: шахты выполняют социальную функцию. И поэтому их нельзя закрывать. Социальная функция – это вообще любимый аргумент казнокрадов, когда они хотят защитить схемы. Госкомпании должны выполнять социальную функцию, а поэтому не требуйте от них прибыльности.

"Оставьте нам наши потоки" – вот как это называется. Правильно ли понимать, что сохранять работу, на которой люди каждый день рискуют своим здоровьем, а потом еще и умирают на 20-30 лет раньше, то это социальная функция?



Шахтер – одна из самых опасных профессий

Все же социальная функция обычно представляется совсем по-другому. Правильно ли понимать, что социальная функция – это династии шахтеров, которые ничего не видели, кроме шахты, водки и тюрьмы в своей жизни? Все же социальная функция обычно представляется по-другому.

И если те шахтеры, что уже работают, могут отчаянно цепляться за привычный мир, то подумайте об их детях, которые могут избежать этой социальной функции. Тем более, в стране сейчас дефицит рабочей силы и люди не останутся без работы.

И задача государства не финансировать коррупцию, а направить средства, причем гораздо меньшие, на то, чтобы эти люди нашли другую работу, научить их другой работе. И вряд ли люди, которые в результате проживут на 30 лет дольше, будут в результате против.

Но да, они подарят лучи ненависти тем, кто закроет их шахты сейчас. Лучше других это было известно Маргарет Тетчер, которую ненавидели целые города до конца ее жизни. Не оценив то, что она сделала.

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Есть популярные шаги, а есть правильные. Хочется пожелать власти делать правильные шаги. Тем более, что для налогоплательщиков выгодно даже до конца жизни шахтеров платить им такие же или даже выше зарплаты, даже если они будут просто сидеть дома и разгадывать кроссворды.