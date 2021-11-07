Украинец хотел пересечь границу с распечатанным на принтере "документом"
7 ноября 2021 , 18:45Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
Незаконно пересечь границу 37-летний мужчина пытался 6 ноября. У инспектора появились сомнения в действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля.
Ситуация произошла на пункте пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Поддельный документ обнаружили пограничники Подольского отряда.
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Распечатанный на принтере
После того, как служащий усомнился в документе, его решили подробнее проверить. Оказалось, что он полностью поддельный. Бумага распечатана на цветном принтере.
О нарушениях уже сообщили Нацполиции.
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