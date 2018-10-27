02:30
28 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Украинец Беленюк завоевал "серебро" на чемпионате мира по греко-римской борьбе

      84 Читати новину українською

      Украинец Жан Беленюк завоевал серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Будапеште. В финале Беленюк уступил представителю Турции Матехану Башару.

      На этот раз Жан Беленюк остановился в шаге от звания чемпиона мира.

      Читайте также: Деревянченко – Джейкобс: анонс чемпинського поединка

      В золотом финале чемпионата мира по греко-римской борьбе украинец встретился с представителем Турции Метеханом Башаром. И Беленюку удалось повести в счете.

      Впрочем, пассивные действия украинца во второй половине боя позволили сопернику перехватить инициативу. Башар сначала выровнял положение, а затем таки дожал украинца.

      беленюк
      Беленюк и Башар

      Так Беленюку, который удовлетворился серебром, не удалось повторить успех трехлетней давности. В 2015 году он, напомним, победил на чемпионате мира в Лас-Вегасе.

      Теги: Новости Украины Спорт Венгрия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 27 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Российский депутат предложил предоставить Усику гражданство России
       2 августа , 18:02
      На матче Украина – Испания ожидается настоящий аншлаг
       10 сентября , 20:56
      Кернес: Курченко хочет дальше финансировать "Металлист"
       26 февраля 2014 , 14:25
      Ещё один форвард "Динамо" получил вызов в сборную
       8 ноября 2014 , 22:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук