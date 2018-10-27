Украинец Беленюк завоевал "серебро" на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Украинец Жан Беленюк завоевал серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Будапеште. В финале Беленюк уступил представителю Турции Матехану Башару.

На этот раз Жан Беленюк остановился в шаге от звания чемпиона мира.

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В золотом финале чемпионата мира по греко-римской борьбе украинец встретился с представителем Турции Метеханом Башаром. И Беленюку удалось повести в счете.

Впрочем, пассивные действия украинца во второй половине боя позволили сопернику перехватить инициативу. Башар сначала выровнял положение, а затем таки дожал украинца.



Беленюк и Башар

Так Беленюку, который удовлетворился серебром, не удалось повторить успех трехлетней давности. В 2015 году он, напомним, победил на чемпионате мира в Лас-Вегасе.