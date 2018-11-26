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      Украинец Безус отметился ярким голом в чемпионате Бельгии: видео

      64 Читати новину українською
      Роман Безус
      Роман Безус

      В чемпионате Бельгии состоялся поединок 16 тура между "Сент-Трюйденом", за который выступает Роман Безус, и "Андерлехтом", который представляет экс-динамовец Евгений Макаренко.

      Существенный вклад в победу хозяев внес Роман Безус. На 8-й минуте украинец открыл счет в матче. Он первым оказался на подборе в чужой штрафной. А на 66-й минуте снова помог своей команде выйти вперед, отметившись результативной передачей.

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      Что касается Евгения Макаренко, то он отыграл весь поединок, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.

      Сама игра в итоге завершилась со счетом 4:2 в пользу "Сент-Трюйдена".

      Отметим, в этом сезоне Безус провел за "Сент-Трюйден" 12 матчей во всех турнирах. Хавбек отметился 3 голами и отдал 2 результативные передачи. Его команда находится на 6 месте.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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