Украинец Безус отметился ярким голом в чемпионате Бельгии: видео

В чемпионате Бельгии состоялся поединок 16 тура между "Сент-Трюйденом", за который выступает Роман Безус, и "Андерлехтом", который представляет экс-динамовец Евгений Макаренко.

Существенный вклад в победу хозяев внес Роман Безус. На 8-й минуте украинец открыл счет в матче. Он первым оказался на подборе в чужой штрафной. А на 66-й минуте снова помог своей команде выйти вперед, отметившись результативной передачей.

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Что касается Евгения Макаренко, то он отыграл весь поединок, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.

Сама игра в итоге завершилась со счетом 4:2 в пользу "Сент-Трюйдена".

Отметим, в этом сезоне Безус провел за "Сент-Трюйден" 12 матчей во всех турнирах. Хавбек отметился 3 голами и отдал 2 результативные передачи. Его команда находится на 6 месте.