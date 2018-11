Украинец Чигринский выйдет в стартовом составе на игру с "Баварией" в свой день рождения

Η εντεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Μπάγερν στο “Allianz Arena”// Our first eleven against @fcbayern #UCL #MD4 #AEKFC #FCBAEK #aekfcseason2018_19 #aekfamily pic.twitter.com/pF2gfOaV58