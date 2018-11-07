Украинец Чигринский выйдет в стартовом составе на игру с "Баварией" в свой день рождения
Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский сыграет с первых минут в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы против "Баварии".
Чигринский уже в третий раз появляется в стартовом составе на игры Лиги чемпионов в этом сезоне.
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"Вот, мы играем с "Баварией" – и это для меня лучший подарок. Это круто! Кто любит футбол, кто им живет, тот меня поймет. В Лиге чемпионов памятный каждый матч, а тут такой клуб и такой стадион", – прокомментировал Дмитрий Чигринский.
Отметим, что украинцу 7 ноября исполнилось 32 года.
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Источник: 24 Канал
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