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      Украинец Цымбал в яростной борьбе остановился в шаге от медали на Чемпионате мира по биатлону

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      Богдан Цымбал
      Богдан Цымбал / Фото из открытых источников

      Украинские биатлонисты удачно провели спринтерскую гонку на юниорском Чемпионате мира в словацком городе Брезно-Осрбли.

      Спринтерскую гонку на юниорском чемпионата мира можно считать удачной для украинцев – Богдану Цымбалу удалось пробиться на цветочную церемонию.

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      Первый круг лидер нашей юниорской сборной провел довольно размеренно, но это не помогло пройти стрельбу лежа без штрафа. Как оказалось позже, этот промах стал роковым для нашего спортсмена. На втором круге Богдан ускорился, а после чистой стойки буквально полетел на финиш.

      Заключительный отрезок дистанции в исполнении Цымбала стал вторым среди всех спортсменов в гонке, всего на 0,1 секунды отставания от времени лидера по этому показателю!.Отыгрывая одну позицию за другой за счет скорости, украинец сумел добраться до третьей позиции на момент своего финиша.

      Но о первой медали чемпионата наша команда могла мечтать лишь до того, как вторую стрельбу прошел норвежец Вебьерн Серум. Проведя два точных огневых рубежа, скандинавский юниор вышел лидером на дистанцию последнего круга, и к финишу не только удержал первую позицию, но и увеличил преимущество над преследователями с 3-х до 14 секунд.

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      Вторым на финише стал россиянин Саид Каримулла Халили, а третью строчку подиума занял еще один норвежец, экс-лидер взрослого Кубка IBU Сиверт Гутторм Баккен.

      Неплохую гонку провел украинец Евгений Ивченко, у которого один промах и финиш в конце второго десятка – 18 место.

      1. Вебьерн Серум (Норвегия, 0+0) 25:42.9
      2. Саид Халили (Россия, 0+0) +14.4
      3. Сиверт Баккен (Норвегия, 1+0) +36.3
      4. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +41.9

      18. Евгений Ивченко (0+1) +1:29.9
      28. Руслан Бригадир (1+1) +1:50.2
      55. Сергей Телень (1+1) +2:59.7

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      Теги: Новости биатлона Спорт
      Источник: 24 Канал
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