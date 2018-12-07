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      Украинец Деревянченко может получить еще один шанс на титульный бой

      42 Читати новину українською
      Сергей Деревянченко
      Сергей Деревянченко

      Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала поединок между украинцем Сергеем Деревянченко (12-1, 10 КО) и немцем Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО).

      За право оспорить титул, которым сейчас владеет Даниэль Джейкобс (35-2, 29 КО), сразятся Джек Кулкай и Сергей Деревянченко, сообщает ESPN.

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      Отметим, что команда Кулкая согласилась на этот бой, команда украинца еще не ответила.

      Напомним, пояс IBF Джейкобс завоевал именно в бою с Деревянченко, победив его раздельным решением судей – 113:114, 115:112, 115:112.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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