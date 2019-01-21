Украинец Деревянченко начал подготовку к бою с Кулкаем в США
Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) начал подготовку к бою против немца Джека Кулкая (25-3, 13 КО) за звание обязательного претендента на пояс IBF.
Об этом сам украинец рассказал в своем Facebook.
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"Приступил к тренировкам в Колорадо", – написал Деревянченко.
Отметим, что бой Деревянченко – Кулкай должен состояться в Нью-Йорке, в марте или апреле. На кону боя будет стоять статус обязательного претендента на титул IBF.
Напомним, что на данный момент титулом IBF владеет Дэниэл Джейкобс (35-4, 29 КО), который 4 мая поставит его на кон в объединительном бою с чемпионом WBA и WBC Канело Альваресом (51-1-2, 35 КО).
Источник: 24 Канал
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