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      Украинец Деревянченко получит рекордный гонорар за титульный бой против Джейкобса

      194 Читати новину українською
      Сергей Деревянченко (справа)
      Сергей Деревянченко (справа)

      Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) заявил, что за бой против Даниэля Джейкобса (34-2, 29 КО) получит самый большой гонорар в карьере.

      Бой Деревенченко – Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке. На кону будет стоять вакантный пояс IBF в среднем весе.

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      Гонорар больше, чем предыдущие? Конечно. Да, можно сказать, что это то, чего я хотел достичь в финансовом плане. Бой за деньги или за пояс? Пояс. Если говорить о мечте в материальном плане, то, естественно, хотелось бы приблизиться к таким боксерам, как Альварес, тот же Головкин, Мейвезер, к топам. Хотя бы подобраться близко к ним,
      – сказал Деревянченко.

      Напомним, что непобедимый украинский полусредневес Денис Лазарев (8-0-1, 3 КО) одержал убедительную победу в ЮАР. Украинец нокаутом во втором раунде победил в бою с южноафриканцем Онке Дуку (6-4-2, 3 КО).

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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