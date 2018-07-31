Украинец Деревянченко проведет чемпионский поединок за пояс IBF после отказа Головкина
Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) сразится за пояс IBF в среднем весе с американцем Дэниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО).
По данным ESPN, бой состоится в пригороде Нью-Йорка, Юниондейле, 10 ноября. При этом контракт на бой пока не подписан.
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Стоит отметить, что пояс IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) отказался от боя с украинцем.
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Источник: 24 Канал
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