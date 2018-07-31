Украинец Деревянченко проведет чемпионский поединок за пояс IBF после отказа Головкина

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) сразится за пояс IBF в среднем весе с американцем Дэниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО).

По данным ESPN, бой состоится в пригороде Нью-Йорка, Юниондейле, 10 ноября. При этом контракт на бой пока не подписан.

Читайте также: Александр Усик может выйти на ринг против Энтони Джошуа: известно когда

Стоит отметить, что пояс IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) отказался от боя с украинцем.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24