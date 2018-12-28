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      Украинец Деревянченко согласился на бой за звание официального претендента на титул IBF

      35 Читати новину українською
      Сергей Деревянченко
      Сергей Деревянченко

      Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) сообщил, что уже скоро начнутся переговоры об организации его поединка против немца Джека Кулка (25-3, 13 КО) за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

      Вероятно, что поединок Деревянченко – Кулкай состоится в марте 2019 года. Об этом сам боксер рассказал в интервью Luckypunch.net.

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      От IBF пришло официальное письмо c предложением боксировать за звание официального претендента. Мы дали положительный ответ. Сейчас должны начаться переговоры о бое: гонорары, где, что и когда. Будет хорошо, если организуют бой с Кулкаем,
      – рассказал украинский боксер.

      Напомним, титулом IBF владеет американец Даниэль Джейкобс (35-2, 13 КО), который завоевал его как раз в бою с Деревянченко.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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