Украинец Деревянченко согласился на бой за звание официального претендента на титул IBF

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) сообщил, что уже скоро начнутся переговоры об организации его поединка против немца Джека Кулка (25-3, 13 КО) за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.

Вероятно, что поединок Деревянченко – Кулкай состоится в марте 2019 года. Об этом сам боксер рассказал в интервью Luckypunch.net.

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От IBF пришло официальное письмо c предложением боксировать за звание официального претендента. Мы дали положительный ответ. Сейчас должны начаться переговоры о бое: гонорары, где, что и когда. Будет хорошо, если организуют бой с Кулкаем,

– рассказал украинский боксер.

Напомним, титулом IBF владеет американец Даниэль Джейкобс (35-2, 13 КО), который завоевал его как раз в бою с Деревянченко.

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