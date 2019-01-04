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      Украинец Деревянченко встретится с Кулкаем за право оспорить титул IBF

      22 Читати новину українською
      Сергей Деревянченко
      Сергей Деревянченко

      Украинский средневес Сергей Деревянченко свой следующий поединок проведет с немецким боксером Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО). На кону в поединке будет стоять звание официального претендента на пояс Международной боксерской федерации (IBF).

      По словам Деревянченко, сейчас уже должны начаться переговоры между командами, пишет Luckypunch.net.

      Читайте также: Украинский боксер Деревянченко не сумел выиграть титул чемпиона мира по версии IBF

      Недавно IBF прислала письмо, получается, что в рейтинге нет первого и второго номера, третий – немец Кулкай, четвертый – Мюррей, который боксирует, а я – пятый. И получается, что я буду боксировать с Кулкаем за официального претендента. Мы только дали согласие после того, как пришло официальное письмо. Сейчас уже должны быть переговоры: какие гонорары, где, что. Если я стану претендентом, то я не думаю, что бой с чемпионом Джейкобсом будет сразу, они хотят боксировать с Альваресом, и если он согласится, мне придется ждать. Мне уже все равно, кто выиграет, я буду драться с победителем. Если выиграет Альварес, то мне даже лучше в финансовом плане,
      – сказал украинский боксер.

      Напомним, пояс IBF Джейкобс завоевал именно в бою с Деревянченко, победив его раздельным решением судей – 113:114, 115:112, 115:112.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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