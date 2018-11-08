Украинец Дмитрий Чумак стал вице-чемпионом мира по тяжелой атлетике

Не перевелись еще богатыри на украинской земле. Дмитрий Чумак нарушил медальную засуху нашей команды на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в категории до 102 килограммов.

В первом упражнении рывка украинец финишировал третьим.

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Малую "бронзу" Чумаку принесла удачная попытка на отметке в 176 килограммов. А вот в толчке украинец поднял 217 – вдвое больше собственного веса.

И таким образом сделал себе отличный подарок на именины – серебряную награду по итогам двух упражнений.

Иранец Али Хашеми поднял в сумме на три килограмма больше.