Украинец Долгополов потерял 15 позиций в обновленном рейтинге ATP

В обновленном рейтинге АТР первая ракетка Украины Александр Долгополов потерял сразу 15 строк и оказался на 78-м месте. Из-за травмы украинец пропустил почти весь нынешний сезон.

Снова потерял несколько позиций и Сергей Стаховский, который опустился со 116-й на 120 строчку. Илья Марченко остался на 327 позиции.

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В топ-10 рейтинга произошла лишь одна смена – Доминик Тим обошел Джона Изнера и стал восьмой ракеткой мира. Лидерство в мировом рейтинге уверенно удерживает Рафаэль Надаль, опережая Роджера Федерера более чем на 2000 очков.

Стоит отметить, что Долгополов все же остается единственным украинцем, который находится в топ-100 рейтинга ATP.