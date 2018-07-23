Украинец Долгополов потерял 15 позиций в обновленном рейтинге ATP
В обновленном рейтинге АТР первая ракетка Украины Александр Долгополов потерял сразу 15 строк и оказался на 78-м месте. Из-за травмы украинец пропустил почти весь нынешний сезон.
Снова потерял несколько позиций и Сергей Стаховский, который опустился со 116-й на 120 строчку. Илья Марченко остался на 327 позиции.
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В топ-10 рейтинга произошла лишь одна смена – Доминик Тим обошел Джона Изнера и стал восьмой ракеткой мира. Лидерство в мировом рейтинге уверенно удерживает Рафаэль Надаль, опережая Роджера Федерера более чем на 2000 очков.
Стоит отметить, что Долгополов все же остается единственным украинцем, который находится в топ-100 рейтинга ATP.
Источник: 24 Канал
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