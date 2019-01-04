Украинец Гераскевич показал третий лучший результат на этапе Кубка мира по скелетону

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич смог второй раз в сезоне финишировать в топ-15 на этапе Кубка мира. В немецком Альтенберге 19-летний украинец показал 14 результат.

После первой попытки Гераскевич шел на 15 месте, а по итогам двух попыток поднялся на 14 место. Влад, как и всегда, показал слабый разгон, но смог отыграть секунды на нижней части трека. В общем украинец проиграл 3 секунды лучшему результату на этапе, пишет SportArena.

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Победу одержал россиянин Александр Третьяков, опередивший корейца Сунбин Юна и другого представителя России, Никиту Трегубова.

14 место Гераскевича особенно неожиданное тем, что в Альтенберге украинец соревновался впервые. Он раньше не ездил на этой трассе и не знал ее, но сразу сумел показать хороший результат в сложных погодных условиях: во время второго заезда шел сильный снег, что затрудняло заезды для скелетонистов.

На первых двух этапах Кубка мира Владислав финишировал 9-м (в Сигульди) и 18-м (в Винтерберге). После трех этапов Кубка мира у Гераскевича 352 очка в общем зачете и он занимает 9 место. Украинцу удалось подняться с 11-го на 9 место благодаря тому, что сборная Германия провела две замены и двое местных скелетонистов не принимали участия в стартах в Альтенберге.

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