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Украинец Гвоздик стал претендентом на титул чемпиона WBC, бой может состояться в Киеве

14 Читати новину українською
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) объявлен официальным претендентом на бой против канадца Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО) за титул чемпиона мира по версии WBC.

Об этом заявил сам Гвоздик, отметив, что его промоутер получил соответствующее письмо от президента WBC Маурицио Сулеймана о том, что Гвоздик единственный официальный претендент на обязательную защиту титула Стивенсоном. Следовательно матч-реванш последнего против Баду Джека не может быть проведен.

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После этого письма промоутеры обоих боксеров должны договориться о проведении поединка. Промоутер Гвоздика Боб Арум считает, что бой может состояться и в Киеве. Однако Гвоздик готов драться и в Канаде, если так случится.

Теги: Александр Гвоздик Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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