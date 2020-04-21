Украинец и еще 5 туристов почти месяц провели в пещере в Индии на самоизоляции
Шестеро туристов из Украины, Франции, Турции, США и Непала месяц находились на самоизоляции в пещере Индии. Сначала все они жили в отеле, но потом закончились деньги, поэтому туристы отправились в пещеру.
Полиция обнаружила 4 мужчин и 2 женщин в пещере близ города Ришикеш на севере Индии, сообщает CNN. Сколько именно из этих туристов украинцы – не известно.
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"Они проживали в пещере с 24 марта. Полиция нашла их в воскресенье (19 апреля – 24 канал) и вывезла оттуда. Мы попросили их еще 2 недели самоизолироваться, но группа казалась здоровой", – рассказал представитель полиции штата Утаранчал Мукеш Чанд.
У группы туристов остались деньги, чтобы купить еду и другие вещи первой необходимости.
Заметим, что с 20 марта индийским и иностранным туристам запретили въезд в штата Утаранчал из-за вспышки коронавируса.
По последним данным, в Индии коронавирусом заболели 18 тысяч 658 человек. Из них 592 человека умерли и 3 тысячи 273 – выздоровели.
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