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      Украинец и еще 5 туристов почти месяц провели в пещере в Индии на самоизоляции

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      Туристы, которые месяц провели на самоизоляции в пещере в Индии / bbc.com

      Шестеро туристов из Украины, Франции, Турции, США и Непала месяц находились на самоизоляции в пещере Индии. Сначала все они жили в отеле, но потом закончились деньги, поэтому туристы отправились в пещеру.

      Полиция обнаружила 4 мужчин и 2 женщин в пещере близ города Ришикеш на севере Индии, сообщает CNN. Сколько именно из этих туристов украинцы – не известно.

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      "Они проживали в пещере с 24 марта. Полиция нашла их в воскресенье (19 апреля – 24 канал) и вывезла оттуда. Мы попросили их еще 2 недели самоизолироваться, но группа казалась здоровой", – рассказал представитель полиции штата Утаранчал Мукеш Чанд.

      У группы туристов остались деньги, чтобы купить еду и другие вещи первой необходимости.

      Заметим, что с 20 марта индийским и иностранным туристам запретили въезд в штата Утаранчал из-за вспышки коронавируса.

      По последним данным, в Индии коронавирусом заболели 18 тысяч 658 человек. Из них 592 человека умерли и 3 тысячи 273 – выздоровели.


      Какие страны не стоит посещать в связи с пандемией коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Путешествия Индия
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