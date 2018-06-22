Украинец Юсуф Санон в НБА будет выступать за "Вашингтон"

На драфте НБА, который состоялся 22 июня, баскетбольный клуб "Вашингтон Визардзс" под 44 пиком выбрал украинца Юсуфа Санона.

18-летний игрок, который только зимой передбався из "Днепра" в словенской "Олимпии", несколько неожиданно выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Впоследствии его агент заявил, что игрок имел предложения от клубов из США, поэтому они пошли на такой шаг.

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Кроме того, игрок хорошо проявил себя во время летнего "Глобалмемпу", который организовали в Италии.

Игрока выбрал во втором раунде под 44 пиком клуб "Вашингтон Уизардс".

Стоит отметить, что Санон может сыграть на позициях разыгрывающий защитник и атакующий защитник. Его рост 1,94 м.

Также в драфте участвует еще один украинец Святослав Михайлюк. Его под 47 пиком выбрал "Лос-Анджелес Лейкерс".