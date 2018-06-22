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Украинец Юсуф Санон в НБА будет выступать за "Вашингтон"

26 Читати новину українською
Юсуф Санон
Юсуф Санон

На драфте НБА, который состоялся 22 июня, баскетбольный клуб "Вашингтон Визардзс" под 44 пиком выбрал украинца Юсуфа Санона.

18-летний игрок, который только зимой передбався из "Днепра" в словенской "Олимпии", несколько неожиданно выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Впоследствии его агент заявил, что игрок имел предложения от клубов из США, поэтому они пошли на такой шаг.

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Кроме того, игрок хорошо проявил себя во время летнего "Глобалмемпу", который организовали в Италии.

Игрока выбрал во втором раунде под 44 пиком клуб "Вашингтон Уизардс".

Стоит отметить, что Санон может сыграть на позициях разыгрывающий защитник и атакующий защитник. Его рост 1,94 м.

Также в драфте участвует еще один украинец Святослав Михайлюк. Его под 47 пиком выбрал "Лос-Анджелес Лейкерс".

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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