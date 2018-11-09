Украинец Кобец дебютировал за баскетбольный клуб в США

Защитник сборной Украины Александр Кобец дебютировал в G-Лиге за "Кэпитал Сити Гоу-Гоу". "Сити" уступил 127:128, несмотря на 30 очков Джордана Макрэя.

В матче против "Лонг-Айленд Нетс" Кобец провел на площадке 3 минуты, за которые "промазал" один двухочковый бросок и сделал 1 потерю.

Читайте также: "Лейкерс" украинца Михайлюка представил новую форму, посвященную президенту клуба: фото

Стоит отметить, что "Кэпитал Сити", является фарм-клубом "Вашингтон Визардз" из НБА. Следующий поединок в G-Лиге команда украинца проведет 9 ноября против "Сити Винд Буллз".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24