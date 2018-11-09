Украинец Кобец дебютировал за баскетбольный клуб в США
Защитник сборной Украины Александр Кобец дебютировал в G-Лиге за "Кэпитал Сити Гоу-Гоу". "Сити" уступил 127:128, несмотря на 30 очков Джордана Макрэя.
В матче против "Лонг-Айленд Нетс" Кобец провел на площадке 3 минуты, за которые "промазал" один двухочковый бросок и сделал 1 потерю.
Читайте также: "Лейкерс" украинца Михайлюка представил новую форму, посвященную президенту клуба: фото
Стоит отметить, что "Кэпитал Сити", является фарм-клубом "Вашингтон Визардз" из НБА. Следующий поединок в G-Лиге команда украинца проведет 9 ноября против "Сити Винд Буллз".
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии19 июля 2013 , 08:53
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро сборная Украины может завоевать 24 награды25 марта 2015 , 01:14
Зубов: "Заря" потеряла очки, так как вся энергия пошла на Киев11 ноября 2013 , 13:50
Киевское "Динамо" охотится на игрока английского "Фулхэма"14 августа 2014 , 15:15