Украинец Кохан побил рекорд чемпионатов мира
Украинец Михаил Кохан стал рекордсменом чемпионатов мира U-20 в метании молота.
Рекорд был установлен уже в первой попытке в квалификации – Кохан метнул снаряд на 82,42 м, сообщает официальный сайт IAAF.
Для сравнения в прошлом сезоне победитель ЧМ U-20 в метании молота венгр Бенце Халаш отправил снаряд на 80,93 м.
Читайте также: Впечатление, что тебя уже списывают как "старую говядину", – украинка о личном рекорде
Михаил Кохан в прошлом году становился чемпионом мира в метании молота в возрастной категории U-18. Также он выигрывал юношеский Олимпийский фестиваль.
Стоит отметить, что в мае 2018 года Кохан установил новый юношеский рекорд Украины по метанию 5-килограммового молота – 86,78 м. Предыдущее достижение принадлежало Глебу Пискунову.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Нацкомиссия по энергетике обвинила поставщика газа в Киеве в незаконных суммах в квитанцияхсегодня, 19:11
-
Трагедия в Черниговской области: трое детей погибли в результате обрушения бетонной плитысегодня, 18:24
-
Путин готовит сделку, которой Трамп будет хвастаться после саммита, – Bloombergсегодня, 17:41
Комментарии