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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинец Кохан побил рекорд чемпионатов мира

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Михаил Кохан
Михаил Кохан

Украинец Михаил Кохан стал рекордсменом чемпионатов мира U-20 в метании молота.

Рекорд был установлен уже в первой попытке в квалификации – Кохан метнул снаряд на 82,42 м, сообщает официальный сайт IAAF.

Для сравнения в прошлом сезоне победитель ЧМ U-20 в метании молота венгр Бенце Халаш отправил снаряд на 80,93 м.

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Михаил Кохан в прошлом году становился чемпионом мира в метании молота в возрастной категории U-18. Также он выигрывал юношеский Олимпийский фестиваль.

Стоит отметить, что в мае 2018 года Кохан установил новый юношеский рекорд Украины по метанию 5-килограммового молота – 86,78 м. Предыдущее достижение принадлежало Глебу Пискунову.

Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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